Чому ППО не збила жодної балістичної ракети? Жахливі наслідки атаки по Києву та області

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У ніч проти 5 серпня Росія здійснила масштабну атаку на цивільну інфраструктуру Києва та області, використавши балістичні ракети, жодну з яких не вдалося перехопити через дефіцит засобів ППО. Унаслідок ударів по логістичних центрах відомих компаній та залізничній платформі загинуло 17 людей, ще десятки дістали поранення. Тим часом з'явилися тривожні дані про розгортання північнокорейських ракетних підрозділів у Воронезькій області, що може призвести до ще інтенсивніших обстрілів українських міст. Деталі – в ТСН.