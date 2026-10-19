Чому США не попередили про удар балістикою? Усі подробиці масованої атаки по Україні

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Ворог завдав масованого комбінованого удару по території України двома хвилями балістики та сотнями ударних дронів. Під ударом опинилися Київ, Ірпінь, Дніпро, Харків та Краматорськ – зафіксовано пошкодження на понад 25 локаціях. У столиці пошкоджено інфраструктуру та станцію метро "Чернігівська", є загиблі та поранені. Чому Сполучені Штати знову завчасно не попередили Україну про пуски балістики та як це офіційно пояснив Рубіо? Усі подробиці, репортажі кореспондентів ТСН з місць руйнувань та масштаби ворожої атаки – дивіться у відео.