Чому українці перестали боятися сирен? Небезпечна адаптація до війни та нові пастки "Шахедів"

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На п'ятому році повномасштабної війни українці зіткнулися з новим феноменом: повітряна тривога дедалі рідше викликає страх. Люди продовжують гуляти парками, сидіти на майданчиках і займатися буденними справами навіть під час сигналу небезпеки. Проте психологи попереджають: звикання – це природна захисна реакція виснаженої нервової системи, яка несе смертельну загрозу, адже ми втрачаємо пильність саме там, де треба діяти миттєво. Чому сподівання "почути звук дрона і втекти" більше не працює через нові безшумні двигуни ворожих БПЛА? За якими тривожними сигналами в поведінці дитини можна зрозуміти, що їй потрібна допомога? Та як повернути собі відчуття контролю над власним життям? Усі відповіді, поради психологині та фахівців ДСНС – дивіться у сюжеті журналістки ТСН Валерії Ковалінської.