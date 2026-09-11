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ТСН у соціальних мережах

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Чому українці перестали боятися сирен? Небезпечна адаптація до війни та нові пастки "Шахедів"

Чому українці перестали боятися сирен? Небезпечна адаптація до війни та нові пастки "Шахедів"

Чому українці перестали боятися сирен? Небезпечна адаптація до війни та нові пастки "Шахедів"

На п'ятому році повномасштабної війни українці зіткнулися з новим феноменом: повітряна тривога дедалі рідше викликає страх. Люди продовжують гуляти парками, сидіти на майданчиках і займатися буденними справами навіть під час сигналу небезпеки. Проте психологи попереджають: звикання – це природна захисна реакція виснаженої нервової системи, яка несе смертельну загрозу, адже ми втрачаємо пильність саме там, де треба діяти миттєво. Чому сподівання "почути звук дрона і втекти" більше не працює через нові безшумні двигуни ворожих БПЛА? За якими тривожними сигналами в поведінці дитини можна зрозуміти, що їй потрібна допомога? Та як повернути собі відчуття контролю над власним життям? Усі відповіді, поради психологині та фахівців ДСНС – дивіться у сюжеті журналістки ТСН Валерії Ковалінської.

Дата публікації
Кількість переглядів
11

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