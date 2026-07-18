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ТСН у соціальних мережах

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Чому вони досі тут? Радянські зірки та серпи в центрі Києва після 11 років декомунізації

Чому вони досі тут? Радянські зірки та серпи в центрі Києва після 11 років декомунізації

Чому вони досі тут? Радянські зірки та серпи в центрі Києва після 11 років декомунізації

Понад 11 років минуло від ухвалення закону про декомунізацію, але радянські зірки, серпи та молоти досі "прикрашають" центр Києва. Чому символіка тоталітарного режиму пережила і заборони, і повномасштабне вторгнення? Хто з посадовців відповідальний за демонтаж і чому процес гальмується навіть зараз? Дивіться у нашому сюжеті розслідування про радянські залишки в українській столиці.

Дата публікації
Кількість переглядів
12

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