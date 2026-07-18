- Дата публікації
-
- Категорія
- Відео
- Кількість переглядів
- 12
Чому вони досі тут? Радянські зірки та серпи в центрі Києва після 11 років декомунізації
Понад 11 років минуло від ухвалення закону про декомунізацію, але радянські зірки, серпи та молоти досі "прикрашають" центр Києва. Чому символіка тоталітарного режиму пережила і заборони, і повномасштабне вторгнення? Хто з посадовців відповідальний за демонтаж і чому процес гальмується навіть зараз? Дивіться у нашому сюжеті розслідування про радянські залишки в українській столиці.