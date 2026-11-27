Чорна п’ятниця без ажіотажу! Що відбувається в ТРЦ Києва попри знижки до 70%?

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Червоні цінники та обіцянки знижок до мінус 70%, але без традиційної штовханини біля кас. У цьому прямому включенні зі столичного торговельно-розважального центру кореспондентка ТСН Крістіна Черновалова покаже, яка атмосфера панує в магазинах у вечір «Чорної п’ятниці». Дізнайтеся, скільки зараз покупців у ТРЦ Києва, чи справді українці стали менше купувати, чи ажіотаж просто перемістився в онлайн-магазини.