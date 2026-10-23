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ТСН у соціальних мережах

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"Чорний блок" трощить Париж: диверсія чи переворот у Франції?

"Чорний блок" трощить Париж: диверсія чи переворот у Франції?

"Чорний блок" трощить Париж: диверсія чи переворот у Франції?

Вулиці Парижа знову охоплені погромами, сутичками з поліцією та димом від сльозогінного газу. Що насправді криється за масовими протестами – соціальне невдоволення, чи ретельно підігрітий Кремлем сценарій дестабілізації провідної європейської держави? Українська політична оглядачка в Парижі Оксана Мельничук в ефірі "1+1" в рамках телемарафону "Єдині новини" пояснює, хто такі радикали "Black Bloc", які політичні сили намагаються перехопити владу, чому заборона партій стала реальною темою в Сенаті та як ці процеси вплинуть на допомогу Україні.

Дата публікації
Кількість переглядів
2

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