Чорний доба: вдарили просто по дітях! Наслідки комбінованої атаки на Київ, Харківщину та регіони

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Масована та безжальна атака по містах України: ворог б'є по мирних кварталах, цивільній інфраструктурі та енергетиці.

У Новій Водолазі на Харківщині оголошено день жалоби – окупанти спрямували реактивний дрон просто в центральний парк, де відпочивали родини. Загинули шестеро людей, серед яких немовля та школярка, ще 15 поранені.

Київ зазнав нічних та денних ударів балістикою і дронами: пошкоджено торговельний центр, станцію метро, навчальні заклади та медзаклад, є загиблі на Одеській трасі та в області.

Також під ударами опинилися Краматорськ, Дніпро, Запоріжжя, Хмельниччина, Рівненщина, Одещина та Житомирщина.

Усі ексклюзивні кадри з місць влучань, розбір завалів та свідчення очевидців – дивіться в репортажах кореспондентів ТСН.