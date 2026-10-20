ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
15

Чорний доба: вдарили просто по дітях! Наслідки комбінованої атаки на Київ, Харківщину та регіони

Чорний доба: вдарили просто по дітях! Наслідки комбінованої атаки на Київ, Харківщину та регіони

Чорний доба: вдарили просто по дітях! Наслідки комбінованої атаки на Київ, Харківщину та регіони

Масована та безжальна атака по містах України: ворог б'є по мирних кварталах, цивільній інфраструктурі та енергетиці.

У Новій Водолазі на Харківщині оголошено день жалоби – окупанти спрямували реактивний дрон просто в центральний парк, де відпочивали родини. Загинули шестеро людей, серед яких немовля та школярка, ще 15 поранені.

Київ зазнав нічних та денних ударів балістикою і дронами: пошкоджено торговельний центр, станцію метро, навчальні заклади та медзаклад, є загиблі на Одеській трасі та в області.

Також під ударами опинилися Краматорськ, Дніпро, Запоріжжя, Хмельниччина, Рівненщина, Одещина та Житомирщина.

Усі ексклюзивні кадри з місць влучань, розбір завалів та свідчення очевидців – дивіться в репортажах кореспондентів ТСН.

Дата публікації
Кількість переглядів
15

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie