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ТСН у соціальних мережах

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"Чорний лебідь" для Путіна: як несподівані удари по Wildberries обвалять економіку Росії

"Чорний лебідь" для Путіна: як несподівані удари по Wildberries обвалять економіку Росії

"Чорний лебідь" для Путіна: як несподівані удари по Wildberries обвалять економіку Росії

Поки російські пропагандисти звітують про "імпортозаміщення", головний маркетплейс РФ Wildberries перетворюється на гігантське згарище. У цьому сюжеті ТСН.Тиждень Анна Брикова розкриває, як звичайний сервіс доставки став стратегічним військторгом для армії окупантів та чому його знищення б'є по росіянах болючіше за санкції. Ви дізнаєтеся про підкилимні ігри Кадирова та Кремля за контроль над трильйонними обігами, про "передбачливість" Тетяни Кім, яка відмовилася страхувати товари від БПЛА, та про те, як палаючі склади стають початком великого економічного дефолту всередині Росії.

Дата публікації
Кількість переглядів
71

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