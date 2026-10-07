ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
16

Чорний список на 1600 осіб! Такого ЄС не робив з росіянами від початку війни

Чорний список на 1600 осіб! Такого ЄС не робив з росіянами від початку війни

Чорний список на 1600 осіб! Такого ЄС не робив з росіянами від початку війни

Європейський Союз розширює санкції проти Росії: посли держав-членів схвалили найбільший пакет індивідуальних обмежень від початку повномасштабного вторгнення. До «чорних списків» потрапили майже 1600 фізичних осіб та компаній. Що змінять для Кремля нові обмеження та які сфери вони зачеплять? Подробиці цього рішення знає кореспондентка «Радіо Свобода» в Брюсселі Зоряна Степаненко.

Дата публікації
Кількість переглядів
16

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie