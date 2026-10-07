Чорний список на 1600 осіб! Такого ЄС не робив з росіянами від початку війни

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Європейський Союз розширює санкції проти Росії: посли держав-членів схвалили найбільший пакет індивідуальних обмежень від початку повномасштабного вторгнення. До «чорних списків» потрапили майже 1600 фізичних осіб та компаній. Що змінять для Кремля нові обмеження та які сфери вони зачеплять? Подробиці цього рішення знає кореспондентка «Радіо Свобода» в Брюсселі Зоряна Степаненко.