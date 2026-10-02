Чи будемо зі світлом і теплом: як Київ та регіони підготувалися до нових атак РФ по енергетиці

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Росія розпочала нову зимову кампанію терору, спрямовану на повне знеструмлення та заморожування України, зосередивши ключові удари по столиці та Київській області. Проте цього року Київ зустрів загрозу підготовленим значно серйозніше: на виконання спеціального Плану стійкості держава та місто виділили близько 20 мільярдів гривень. Навколо ключових енергооб'єктів зводять армовані залізобетонні укриття метрової товщини з антидроновими сітками, встановлюють австрійські когенераційні станції, здатні працювати повністю в автономному «острівному» режимі, та монтують гігантські дизельні станції для безперебійної роботи насосів столичного водоканалу. Водночас ворог шукає нові слабкі місця: запускає дрони з тепловізорами на пошук районних котелень і застосовує кумулятивно-ріжучі боєзаряди для зрізання електроопор ЛЕП. Чи вистачить нової автономної генерації для порятунку критичної інфраструктури та як вирішуватимуть питання резервного тепла – дивіться у репортажі журналістки ТСН Марії Васильєвої.