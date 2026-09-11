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ТСН у соціальних мережах

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Відео
Кількість переглядів
14

Чи будуть ховати міста під землю та примусово вивозити людей? | Віталій Безгін: Інтерв’ю

Чи будуть ховати міста під землю та примусово вивозити людей? | Віталій Безгін: Інтерв’ю

Чи будуть ховати міста під землю та примусово вивозити людей? | Віталій Безгін: Інтерв’ю

Що чекає на прифронтові міста та села цієї зими, як захистити школярів від дронових атак ворога та яка доля чекає на виплати за програмою "єВідновлення"? В ексклюзивному інтерв'ю "1+1" міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України Віталій Безгін відверто розповів про підземну інфраструктуру, будівництво 840 мобільних укриттів уздовж доріг, стратегію щодо прикордонних територій та власну особисту драму – матір, яка залишається в тимчасово окупованому Криму.

Дата публікації
Кількість переглядів
14

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