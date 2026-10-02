Чи знайде собака людину серед бетону? Журналістка ТСН ризикнула перевірити

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Вони рятують людей, коли кожна хвилина вирішальна: із запорізькими надзвичайниками пліч-о-пліч працюють собаки-пошуковиці Міла та Нота. Їхня зброя — чутливий ніс, яким вони вловлюють запах людини крізь бетон і тонни уламків. Це напарниці, яким рятувальники довіряють найвідповідальнішу роботу. Аби перевірити навички чотирилапих, наша кореспондентка Дар’я Назарова сама сховалася серед руїн. Про результати цього експерименту та роботу пошуковців — далі в сюжеті ТСН.