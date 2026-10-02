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ТСН у соціальних мережах

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Кількість переглядів
5

Чи знайде собака людину серед бетону? Журналістка ТСН ризикнула перевірити

Чи знайде собака людину серед бетону? Журналістка ТСН ризикнула перевірити

Чи знайде собака людину серед бетону? Журналістка ТСН ризикнула перевірити

Вони рятують людей, коли кожна хвилина вирішальна: із запорізькими надзвичайниками пліч-о-пліч працюють собаки-пошуковиці Міла та Нота. Їхня зброя — чутливий ніс, яким вони вловлюють запах людини крізь бетон і тонни уламків. Це напарниці, яким рятувальники довіряють найвідповідальнішу роботу. Аби перевірити навички чотирилапих, наша кореспондентка Дар’я Назарова сама сховалася серед руїн. Про результати цього експерименту та роботу пошуковців — далі в сюжеті ТСН.

Дата публікації
Кількість переглядів
5

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