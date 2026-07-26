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ТСН у соціальних мережах

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25

Де сховатись від балістики і чому на 5-й рік війни у Києві на мапі досі немає реальних укриттів?

Де сховатись від балістики і чому на 5-й рік війни у Києві на мапі досі немає реальних укриттів?

Де сховатись від балістики і чому на 5-й рік війни у Києві на мапі досі немає реальних укриттів?

Кількість балістичних атак зростає, а доступ до безпечних сховищ залишається лотереєю. Поки Верховна Рада лише готує закон про нові вимоги до укриттів, мешканці Києва стикаються з абсурдом: нові, повністю обладнані протирадіаційні сховища стоять зачиненими через бюрократичну тяганину з документами. Кореспондентка ТСН.Тижня Ірина Коваленко провела ревізію столичних сховищ — від глибокого метро та радянських бункерів до сучасних мобільних бетонних модулів і паркінгів. Дізнайтеся, чому «найпростіші укриття» часто не рятують, де насправді безпечне місце у вашому будинку та чому чиновники не поспішають наносити готові об’єкти на мапу міста.

Дата публікації
Кількість переглядів
25

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