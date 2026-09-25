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ТСН у соціальних мережах

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Де знайшли ексгенпрокурора Кравченка? Фіктивна прописка в Австрії та елітна вілла в Дубаї

Де знайшли ексгенпрокурора Кравченка? Фіктивна прописка в Австрії та елітна вілла в Дубаї

Де знайшли ексгенпрокурора Кравченка? Фіктивна прописка в Австрії та елітна вілла в Дубаї

Гучний скандал в Офісі генерального прокурора набирає нових обертів. Ексгенпрокурору Руслану Кравченку виплатили майже 340 тисяч гривень за неповний вересень при остаточному звільненні, поки сам колишній посадовець несподівано опинився за кордоном. Усе почалося з масштабної спецоперації НАБУ та САП під кодовою назвою «Карфаген», яка викрила схему «кришування» шахрайських кол-центрів на майже 90 млн грн усередині Офісу генпрокурора. На оприлюднених плівках спливли неформальні послуги: оплата ремонту приватної садиби під Києвом, допомога з візами та організація святкувань у Європі. Замість офіційного відрядження до Парижа журналісти розшукали Кравченка у Відні за фіктивною адресою, де він, імовірно, намагається отримати політичний притулок. Паралельно з'ясувалися деталі про елітну віллу його екстещі в Дубаї за сотні тисяч доларів. Як ексгенпрокурор виїхав через кордон на таксі, що кажуть у правоохоронних органах та чи загрожує йому кримінальна відповідальність – дивіться у сюжеті кореспондента ТСН Івана Воробйова.

Дата публікації
Кількість переглядів
6

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