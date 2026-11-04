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ТСН у соціальних мережах

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Деблоковують все нові тіла, але впізнати людей не можливо! Жах в Комишувасі

Деблоковують все нові тіла, але впізнати людей не можливо! Жах в Комишувасі

Деблоковують все нові тіла, але впізнати людей не можливо! Жах в Комишувасі

У Комишувасі на Запоріжжі триває пошуково- рятувальна операція на місці російського теракту. Рятувальникам та поліції вдалось деблокували з-під завалів тіла 33 загиблих. Наразі встановлено особи 12-ти . Досі зниклими безвісти вважаються 59 людей. Декого з них, імовірно, упізнають серед уже знайдених останків. Але, за попередніми оцінками, під завалами можуть залишатися ще 38 осіб. 2 листопада зранку росіяни прицільно ударили тритонною авіабомбою по підземній школі, де місцеві отримували гуманітарну допомогу. Врятувати вдалося лише 5 людей, всі вони у запорізьких лікарнях. 22- річна дівчина у вкрай тяжкому стані. У неї понад 80% опіків. І нині лікарі борються за її життя. Докладніше про ситуацію там зараз розкаже Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.

Дата публікації
Кількість переглядів
16

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