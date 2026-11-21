День Гідності та Свободи: дві революції в один день, які змінили хід історії України

Реклама

21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи – дату початку двох поворотних подій у новітній історії: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013-2014 років. Саме тут, на вулиці Інститутській у Києві, де розгорталися трагічні розстріли неозброєних людей, сьогодні урочисто відкрили повністю оновлений меморіал на честь героїв Небесної сотні. До оновленого комплексу прийшли родичі полеглих героїв, учасники подій на Майдані, а також перші особи держави – пам'ять загиблих вшанували президент України Володимир Зеленський разом із першою леді, керівники уряду, парламенту та дипломати. Чому події тих днів стали початком відкритої російської агресії та як заклали фундамент нинішньої боротьби за незалежність – дивіться у репортажі кореспондентки ТСН Олени Мацюцької.