День сержанта: в армії несподівано вводять нову посаду!

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Права рука командира, наставник для новобранців і професіонал із бойовим досвідом: сьогодні в Україні відзначають День сержанта Збройних сил. Це ті військові, які відповідають за безпосереднє управління підрозділами, навчання солдатів та злагоджену роботу особового складу. Український сержантський корпус формувався в умовах великої війни, тож його унікальний досвід уже переймають західні партнери. Чого наші армійці можуть навчити натовських інструкторів — дивіться в сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Ткачук.