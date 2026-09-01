ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

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День знань під звуки сирен і вибухів: як Україна зустріла 1 вересня під обстрілами та в укриттях

День знань під звуки сирен і вибухів: як Україна зустріла 1 вересня під обстрілами та в укриттях

День знань під звуки сирен і вибухів: як Україна зустріла 1 вересня під обстрілами та в укриттях

Замість святкових лінійок – бетонні стіни укриттів, замість шкільних подвір’їв – підземні класи та антидронові коридори. Сьогодні для тисяч українських школярів розпочався новий навчальний рік, який диктує війна. У відео ТСН ви побачите, як у Запоріжжі діти "виборювали" перший дзвоник у сховищах, як Харків розширює мережу підземних шкіл та через що доводиться проходити учням прифронтової Сумщини, аби просто сісти за парту. Дізнайтеся, в якому форматі розпочалося навчання в різних регіонах України та що кажуть батьки й педагоги про освіту під обстрілами.

Дата публікації
Кількість переглядів
2

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