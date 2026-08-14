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ТСН у соціальних мережах

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Депресія, безсоння та "поцілунок смерті": шокуючі спогади захисників про російський полон

Депресія, безсоння та "поцілунок смерті": шокуючі спогади захисників про російський полон

Депресія, безсоння та "поцілунок смерті": шокуючі спогади захисників про російський полон

Депресія, безсоння, небажання спілкуватися з людьми – це лише кілька можливих наслідків перебування у російському полоні. Впоратися з пережитим військовим  допомагають у львівському Центрі ментального здоров’я Святого Лева. Там із захисниками працюють психотерапевти, проводять нейровправи та заняття з арттерапії. Поступово військові вчаться знову відчувати безпеку. Як проходить таке відновлення та що про його результати кажуть самі захисники – у сюжеті кореспондентки ТСН Марічки Кужик.

Дата публікації
Кількість переглядів
9

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