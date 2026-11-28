Діти заразилися туберкульозом в укриттях? Що відомо про джерело?

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У Черкасах зафіксували спалах туберкульозу: наразі відомо про 33 хворих, серед яких 29 – діти з 11 різних навчальних закладів міста. Що стало першоджерелом інфекції – родинний осередок чи шкільні укриття під час тривог? Чи загрожує місту карантин та закриття шкіл? Всі деталі епідеміологічного розслідування, перебіг недуги у школярів та реальний рівень загрози з'ясовуємо в ТСН в ексклюзивному коментарі головного державного санітарного лікаря Черкаської області Володимира Папача.