Дюк знову без «бронежилета»! В Одесі з пам’ятника зняли захист від російських ударів

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В Одесі з пам’ятника Дюку де Рішельє зняли захисний «бронежилет» — мішки з піском, які оберігали монумент від російських ударів від самого початку повномасштабної війни. Напередодні захисні конструкції прибрали з постаменту, а одесити одразу ж із гумором назвали цей день звільненням Дюка з піщаного полону. Щойно пам’ятник звільнили від мішків, до нього почали сходитися містяни та туристи. Чи залишиться Дюк без захисту надовго та чому саме зараз вирішили його прибрати — деталі в сюжеті ТСН.