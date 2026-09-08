Дівчинка на гойдалці неподалік від будівлі у вогні: моторошні кадри з Києва

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У Солом’янському районі Києва після російської атаки 8 вересня дівчинка каталася на гойдалці на дитячому майданчику всього за 50 м від охопленої вогнем будівлі. Цей момент зняли на відео кореспонденти ТСН. Унаслідок ворожого удару та падіння уламків у Солом’янському срайоні талися займання у нежитловій споруді та кількох житлових будинках, над місцем влучання здіймається густий чорний дим.