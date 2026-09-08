ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
17

Дівчинка на гойдалці неподалік від будівлі у вогні: моторошні кадри з Києва

Дівчинка на гойдалці неподалік від будівлі у вогні: моторошні кадри з Києва

Дівчинка на гойдалці неподалік від будівлі у вогні: моторошні кадри з Києва

У Солом’янському районі Києва після російської атаки 8 вересня дівчинка каталася на гойдалці на дитячому майданчику всього за 50 м від охопленої вогнем будівлі. Цей момент зняли на відео кореспонденти ТСН. Унаслідок ворожого удару та падіння уламків у Солом’янському срайоні талися займання у нежитловій споруді та кількох житлових будинках, над місцем влучання здіймається густий чорний дим.  

Дата публікації
Кількість переглядів
17

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie