Дійшло до поліції! На Теремках скандал! Хто і навіщо нищить дерева?!

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Тепло чи дерева? Ця дилема призвела до конфлікту в столичному мікрорайоні Теремки. Його жителі борються проти вирубки тамтешнього скверу. Столична влада твердить: прибрати зелену зону необхідно заради нової теплотраси, і це — частина підготовки до складної зими. Емоції такі, що охороняти об'єкт доводиться поліції. Тож чи існує варіант, щоб і люди були в теплі, і дерева цілі? Відповідь шукав кореспондент ТСН Дмитро Фурдак.