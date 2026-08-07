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ТСН у соціальних мережах

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Кількість переглядів
13

Дійшло до поліції! На Теремках скандал! Хто і навіщо нищить дерева?!

Дійшло до поліції! На Теремках скандал! Хто і навіщо нищить дерева?!

Дійшло до поліції! На Теремках скандал! Хто і навіщо нищить дерева?!

Тепло чи дерева? Ця дилема призвела до конфлікту в столичному мікрорайоні Теремки. Його жителі борються проти вирубки тамтешнього скверу. Столична влада твердить: прибрати зелену зону необхідно заради нової теплотраси, і це — частина підготовки до складної зими. Емоції такі, що охороняти об'єкт доводиться поліції. Тож чи існує варіант, щоб і люди були в теплі, і дерева цілі? Відповідь шукав кореспондент ТСН Дмитро Фурдак.  

Дата публікації
Кількість переглядів
13

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