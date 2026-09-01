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ТСН у соціальних мережах

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До сліз! Перші дзвоники в підвалах через обстріли! 1 вересня в різних містах

До сліз! Перші дзвоники в підвалах через обстріли! 1 вересня в різних містах

До сліз! Перші дзвоники в підвалах через обстріли! 1 вересня в різних містах

Під звуки сирен та обстрілів: майже 250 тисяч першачків сьогодні сіли за шкільні парти. Точна їхня кількість в Україні, кажуть в Уряді, стане відома після 5 вересня. Але вже зрозуміло: це менше, ніж торік. Причина — міграція населення та складна демографічна ситуація. Загалом же в країні навчатимуться близько 3,5 мільйона учнів. Як відзначати 1 вересня, кожна школа вирішувала самостійно з огляду на безпекову ситуацію, утім влада радила відмовитися від масових святкових лінійок. Як зустріли перший шкільний день столичні учні — розповість кореспондентка ТСН Олена Лоскун.  

Дата публікації
Кількість переглядів
7

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