До України з окупації та Росії повернули 9 дітей: перші емоції та історії родин – відео

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На підконтрольну Україні територію в межах ініціативи Bring Kids Back UA за посередництва першої леді США Меланії Трамп повернули дев’ятьох дітей (наймолодшій — 7 років) та 29-річну вихованку Олешківського дитбудинку-інтернату з окупованих територій Херсонщини, Запоріжжя, Криму та з території РФ. Рідні, які чекали на цю зустріч роками, поділилися своїми історіями. Пані Ольга забирає 15-річного племінника з окупованої Херсонщини, який після смерті матері в липні залишився там зовсім сам. Валентина Абібулаєва після чотирьох років розлуки зустрічає 11-річну племінницю Валерію з Мелітополя — після смерті мами дівчинка жила в притулку, а тепер родина планує тимчасово поїхати до Німеччини. Бердянка Аліна Сидоренко через повномасштабне вторгнення опинилася в розлуці із сином; тривалий час не мала з ним зв'язку, а тепер підготувала для хлопчика сюрпризи. Надія зустрічає 16-річного брата Олексія, з яким не бачилася п'ять років.