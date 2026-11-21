Добивали дронами після ракет! У Кривому Розі — 58 постраждалих, загиблі! ТСН наживо з місця трагедії

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Росія завдала підступного комбінованого удару по середмістю Кривого Рогу: спершу вдарила двома балістичними ракетами по людному району, а коли на місце прибули екстрені служби й медики — атакувала реактивними безпілотниками. Кількість постраждалих зросла вже майже до шести десятків, серед них тяжкопоранені діти. Загинула 20-річна фельдшерка швидкої та 7-річний хлопчик. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна працює на місці трагедії та наживо розповідає про масштаби руйнувань, стан поранених і перші хвилини після атаки.