Дороги виживання на Запоріжжі: в яких умовах бійцям вдається витісняти ворога з регіону?

Реклама

Де закінчується антидроновий тунель, починається справжня гра на виживання. На Запоріжжі дороги до позицій нагадують пост-апокаліптичні фільми - зруйновані села, спалені антидронові сітки і постійна небезпека з повітря. За це літо лише одна батарея прехоплювачів 118 механізованої бригади втратила вже 12 автівок. Ті, які вдається врятувати, бійці обшивають металом та наварюють так звані - Мангали. Пікап, який виглядає ніби він з фільму Шалений Макс, на перший бойовий вихід проводжала кореспондентка ТСН Дар’я Назарова. Підтримати військових ви можете долучившись до збору, який захисники відкрили на ремонт автівок. Реквізити на екрані!