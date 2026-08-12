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ТСН у соціальних мережах

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Дороги виживання на Запоріжжі: в яких умовах бійцям вдається витісняти ворога з регіону?

Дороги виживання на Запоріжжі: в яких умовах бійцям вдається витісняти ворога з регіону?

Дороги виживання на Запоріжжі: в яких умовах бійцям вдається витісняти ворога з регіону?

Де закінчується антидроновий тунель, починається справжня гра на виживання. На Запоріжжі дороги до позицій нагадують пост-апокаліптичні фільми -  зруйновані села, спалені антидронові сітки і постійна небезпека з повітря. За це літо лише одна батарея прехоплювачів 118 механізованої бригади втратила вже 12 автівок. Ті, які вдається врятувати, бійці обшивають металом та наварюють так звані - Мангали. Пікап, який виглядає ніби він з фільму Шалений Макс, на перший бойовий вихід проводжала кореспондентка ТСН Дар’я Назарова. Підтримати військових ви можете долучившись до збору, який захисники відкрили на ремонт автівок. Реквізити на екрані!    

Дата публікації
Кількість переглядів
3

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