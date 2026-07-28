ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
21

Доставка «бавовни»: репортаж з автономної лабораторії прикордонників

Доставка «бавовни»: репортаж з автономної лабораторії прикордонників

Доставка «бавовни»: репортаж з автономної лабораторії прикордонників

Прикордонний підрозділ безпілотних систем «Стрікс» на Харківщині розгорнув унікальну автономну лабораторію вибухівки безпосередньо поруч із лінією фронту. Бійці вручну моделюють боєприпаси під конкретні завдання — від знищення піхоти та бронетехніки до розробки спеціальної «начинки» для новітніх FPV-перехоплювачів, що полюють на російські «Орлани». Завдяки налагодженій логістиці, яка працює за принципом сервісу доставки, інженери оперативно передають готові «пакунки» пілотам на передову, що дозволяє українським захисникам бути на крок попереду окупантів. Деталі — в сюжеті журналістки ТСН Юлії Бойко.

Дата публікації
Кількість переглядів
21

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie