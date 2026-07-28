Доставка «бавовни»: репортаж з автономної лабораторії прикордонників

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Прикордонний підрозділ безпілотних систем «Стрікс» на Харківщині розгорнув унікальну автономну лабораторію вибухівки безпосередньо поруч із лінією фронту. Бійці вручну моделюють боєприпаси під конкретні завдання — від знищення піхоти та бронетехніки до розробки спеціальної «начинки» для новітніх FPV-перехоплювачів, що полюють на російські «Орлани». Завдяки налагодженій логістиці, яка працює за принципом сервісу доставки, інженери оперативно передають готові «пакунки» пілотам на передову, що дозволяє українським захисникам бути на крок попереду окупантів. Деталі — в сюжеті журналістки ТСН Юлії Бойко.