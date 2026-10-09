Доведеться поступитися? Рубіо зробив тривожну заяву про таємні мирні переговори

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Переговори щодо мирного врегулювання в Україні опинилися у глухому куті – таку заяву напередодні зробив держсекретар США Марко Рубіо, попередивши про ризик небезпечної ескалації. Водночас у Маямі в закритому режимі стартував новий дводенний раунд зустрічей: українська делегація за участю Кирила Буданова, Рустема Умєрова, Сергія Кислиці та Давида Арахамії веде перемовини зі спецпредставниками Дональда Трампа – Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером. До зустрічі також долучаються партнери з НАТО, Британії, Німеччини та Франції. Чого очікувати від цих переговорів, які "нові ідеї" запропонував Вашингтон і чи можливе припинення вогню – дивіться у прямому включенні власної кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко.