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ТСН у соціальних мережах

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70

Доведеться поступитися? Рубіо зробив тривожну заяву про таємні мирні переговори

Доведеться поступитися? Рубіо зробив тривожну заяву про таємні мирні переговори

Доведеться поступитися? Рубіо зробив тривожну заяву про таємні мирні переговори

Переговори щодо мирного врегулювання в Україні опинилися у глухому куті – таку заяву напередодні зробив держсекретар США Марко Рубіо, попередивши про ризик небезпечної ескалації. Водночас у Маямі в закритому режимі стартував новий дводенний раунд зустрічей: українська делегація за участю Кирила Буданова, Рустема Умєрова, Сергія Кислиці та Давида Арахамії веде перемовини зі спецпредставниками Дональда Трампа – Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером. До зустрічі також долучаються партнери з НАТО, Британії, Німеччини та Франції. Чого очікувати від цих переговорів, які "нові ідеї" запропонував Вашингтон і чи можливе припинення вогню – дивіться у прямому включенні власної кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко.

Дата публікації
Кількість переглядів
70

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