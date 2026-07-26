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ТСН у соціальних мережах

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Драпатий замість Сирського: чому росіяни в істериці та чого чекати армії

Драпатий замість Сирського: чому росіяни в істериці та чого чекати армії

Драпатий замість Сирського: чому росіяни в істериці та чого чекати армії

Україна отримала нового Головнокомандувача ЗСУ – 43-річного генерала Михайла Драпатого, чиє ім'я стало символом рішучості ще з часів Маріуполя 2014-го. У цьому сюжеті ТСН.Тижня Ірина Прокоф'єва та Олена Чернякова аналізують, чому призначення "генерала нової формації" викликало істерику у московських пропагандистів, як відбувалося передавання справ від Олександра Сирського та яка доля чекає на Михайла Федорова. Дізнайтеся, які виклики стоять перед оновленим Генштабом та чи змінить технологічний підхід Драпатого обличчя мобілізації та ситуацію на фронті цієї складної зими.

Дата публікації
Кількість переглядів
10

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