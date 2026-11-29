Дрон поцілив у квартиру в Одесі, є загиблі! Масований наліт на Україну та вибухи на заводах у Росії

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Трагічна ніч в Одесі: російський ударний безпілотник поцілив просто у квартиру на п'ятому поверсі багатоповерхівки, забравши життя літньої жінки. Ворог також знищив склади дитячих іграшок на ринку "7-й кілометр". Загалом цієї ночі окупанти випустили по Україні 140 безпілотників, зокрема майже сотню новітніх реактивних дронів. Ударів зазнали Харків, Запоріжжя, Київщина, Полтавщина, Сумщина та інші регіони. Водночас вибухи лунали й у тилу ворога – далекобійні дрони атакували хімічний гігант у Тольятті та нафтові об'єкти в Татарстані. Усі деталі, свідчення очевидців та наслідки воєнних злочинів РФ – дивіться в ТСН.