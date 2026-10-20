ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
3

Дрон уперше в світі евакуював повітрям пораненого на фронті: подробиці спецоперації

Дрон уперше в світі евакуював повітрям пораненого на фронті: подробиці спецоперації

Дрон уперше в світі евакуював повітрям пораненого на фронті: подробиці спецоперації

Унікальна операція, що вразила соцмережі: українські захисники вперше здійснили повітряну евакуацію тяжкопораненого бійця за допомогою важкого безпілотника! Дрон "Старгейт", обладнаний спеціальною капсулою та штучним інтелектом, подолав небезпечну зону та вивіз бійця в безпечне місце. Як працює ця технологія, як безпілотник орієнтується без зв'язку та чи можливо масштабувати такий порятунок – ексклюзивно в ефірі ТСН розповів безпосередній учасник операції, командир відділення та програміст роти безпілотних систем 92-ї ОШБр із позивним "Напалм".

Дата публікації
Кількість переглядів
3

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie