Дрон уперше в світі евакуював повітрям пораненого на фронті: подробиці спецоперації

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Унікальна операція, що вразила соцмережі: українські захисники вперше здійснили повітряну евакуацію тяжкопораненого бійця за допомогою важкого безпілотника! Дрон "Старгейт", обладнаний спеціальною капсулою та штучним інтелектом, подолав небезпечну зону та вивіз бійця в безпечне місце. Як працює ця технологія, як безпілотник орієнтується без зв'язку та чи можливо масштабувати такий порятунок – ексклюзивно в ефірі ТСН розповів безпосередній учасник операції, командир відділення та програміст роти безпілотних систем 92-ї ОШБр із позивним "Напалм".