Дрон впав поруч зі студентами! Чому університети Києва екстрено згортають очне навчання

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Очне навчання тривало лише кілька днів: масовані атаки російських безпілотників та безперервні тривоги в столиці змусили київські виші екстрено переглядати безпекові правила та повертатися до дистанційного формату. Кадри, як студенти тікають від падіння дрона просто біля навчального корпусу, сколихнули Мережу. Як організувати якісний навчальний процес, якщо через постійні сигнали тривоги пари перериваються, а укриттів не вистачає на всіх охочих? Чому Києво-Могилянська академія змушена використовувати 300-літні підвали часів Петра Могили, як реагує Міністерство освіти і науки України та чи готовий Київ переходити на досвід Харкова з підземними аудиторіями? Про реалії студентського життя під час війни, емоції викладачів та майбутнє вищої освіти – дивіться в матеріалі кореспондентки ТСН Аліни Лісової.