Дронофобія: калатає вже від дзижчання БПЛА! Як атаки ламають психіку та як себе врятувати

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Момент, коли звичайний робочий онлайн-урок перериває вибух ворожого дрона просто під вікнами, облетів усю країну. Але те, що відбувається всередині після таких ударів — значно страшніше. Постійне виснаження, панічні атаки, хронічне безсоння та раптовий страх від будь-якого дзижчання: українські медики констатують появу нового тривожного розладу — так званої дронофобії. За даними ВООЗ, мільйони українців уже живуть із різними формами психічних розладів або мають високий ризик їхнього розвитку.

Як відрізнити звичайний стрес від розладу, що потребує лікування? Які прості дихальні техніки здатні швидко зняти напад паніки під час тривоги та як отримати кваліфіковану допомогу абсолютно безкоштовно у сімейного лікаря чи Центрах ментального здоров’я? Дивіться в сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Ткачук.