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ТСН у соціальних мережах

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Дрони атакують школи Києва під час уроків: як працюватимуть заклади освіти?

Дрони атакують школи Києва під час уроків: як працюватимуть заклади освіти?

Дрони атакують школи Києва під час уроків: як працюватимуть заклади освіти?

Пряме влучання дрона просто під час навчального дня: у Солом'янському районі Києва російський безпілотник атакував школу, коли в укритті перебували понад 100 учнів та десятки вчителів. Від катастрофи заклад урятувало лише те, що бойова частина дивом не здетонувала. Тієї ж ночі спалахнув ліцей на Київщині, де вигоріли сотні квадратних метрів. Ситуація в столиці дедалі більше нагадує прифронтові міста: постійні тривоги зривають уроки, місць у сховищах катастрофічно бракує, а дистанційне навчання перекладає весь тягар безпеки на плечі батьків. Чи готова влада переводити навчання під землю, скільки протирадіаційних шкіл-укриттів уже будують та як психологи радять рятувати дитячу психіку від хронічного стресу – дивіться у ТСН.

Дата публікації
Кількість переглядів
3

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