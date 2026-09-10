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ТСН у соціальних мережах

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Відео
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29

Дрони атакували Дагестан: у порту Махачкали палає пожежа

Дрони атакували Дагестан: у порту Махачкали палає пожежа

Дрони атакували Дагестан: у порту Махачкали палає пожежа

Уночі 10 вересня Дагестан зазнав атаки безпілотників, унаслідок чого у Махачкалинському морському торговельному порту пролунали потужні вибухи та спалахнула масштабна пожежа. Очевидці зняли усе на відео. Через загрозу аеропорти Махачкали, Владикавказу та Грозного тимчасово обмежували роботу. Уражений порт є єдиним російським глибоководним незамерзаючим портом на Каспії та слугує ключовим логістичним вузлом, через який Росія та Іран здійснюють взаємні постачання озброєння.  

Дата публікації
Кількість переглядів
29

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