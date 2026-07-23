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ТСН у соціальних мережах

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465

Дрони атакували Воронеж та Ульянівську область: горять Wildberries та інші об’єкти

Дрони атакували Воронеж та Ульянівську область: горять Wildberries та інші об’єкти

Дрони атакували Воронеж та Ульянівську область: горять Wildberries та інші об’єкти

У ніч проти 23 липня російські міста зазнали масованої атаки безпілотників, що призвело до масштабних пожеж. У Воронежі сталася серія вибухів, ймовірно, був удар по логістичному хабу Wildberries. В Ульяновській області в селищі Новоспаське спалахнула база зрідженого газу або завод «НС-Ойл». Крім того, тривали пожежі на об'єктах Wildberries у Краснодарі та Невинномиську Ставропольського краю.

Дата публікації
Кількість переглядів
465

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