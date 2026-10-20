Дрони рознесли дата-центри РФ: куди раптом зникли боти і яку небезпеку приховує ця перемога?

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Українські дрони уразили ключові дата-центри ворога – від "Яндексу" до "Сбєрбанку". Одразу після цього світом покотилася хвиля заяв: у багатьох країнах заговорили про раптове падіння активності кремлівських ботів, зменшення хейту в Мережі та падіння підтримки проросійських сил. Про відчутне полегшення у соцмережах заявив навіть Володимир Зеленський. Але що з цих гучних заяв – реальний успіх, а що – плутанина в цифрах і самообман? Журналісти ТСН Олександр Романюк та Олена Гущик детально розібрали дані Центру протидії дезінформації, технічні звіти про трафік та висновки аналітиків. Чи дійсно інтернет-армія ворога зазнала непоправного удару, скільки тривав колапс і чому надмірна радість може зіграти на руку ворогу – дивіться у спеціальному розслідуванні.