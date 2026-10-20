ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
9

Дрони рознесли дата-центри РФ: куди раптом зникли боти і яку небезпеку приховує ця перемога?

Дрони рознесли дата-центри РФ: куди раптом зникли боти і яку небезпеку приховує ця перемога?

Дрони рознесли дата-центри РФ: куди раптом зникли боти і яку небезпеку приховує ця перемога?

Українські дрони уразили ключові дата-центри ворога – від "Яндексу" до "Сбєрбанку". Одразу після цього світом покотилася хвиля заяв: у багатьох країнах заговорили про раптове падіння активності кремлівських ботів, зменшення хейту в Мережі та падіння підтримки проросійських сил. Про відчутне полегшення у соцмережах заявив навіть Володимир Зеленський. Але що з цих гучних заяв – реальний успіх, а що – плутанина в цифрах і самообман? Журналісти ТСН Олександр Романюк та Олена Гущик детально розібрали дані Центру протидії дезінформації, технічні звіти про трафік та висновки аналітиків. Чи дійсно інтернет-армія ворога зазнала непоправного удару, скільки тривав колапс і чому надмірна радість може зіграти на руку ворогу – дивіться у спеціальному розслідуванні.

Дата публікації
Кількість переглядів
9

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie