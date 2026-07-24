Дружину Артема Пивоварова вперше заскочили на публіці на тлі чуток про вагітність

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У Мережі поширились інформація, що співак Артем Пивоваров нібито стане батьком уперше. А це ж у Tik Tok з’явилось відео, де користувачі заскочили його дружину на фестивалі Atlas. Даша Чередниченко йшла у чорному вбранні, але при цьому ховала руками животик. Однак користувачам здалося, що він вже помітно округлий, і вони припускають, що дружина артиста дійсно вагітна.