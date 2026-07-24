ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
46

Дружину Артема Пивоварова вперше заскочили на публіці на тлі чуток про вагітність

Дружину Артема Пивоварова вперше заскочили на публіці на тлі чуток про вагітність

Дружину Артема Пивоварова вперше заскочили на публіці на тлі чуток про вагітність

У Мережі поширились інформація, що співак Артем Пивоваров нібито стане батьком уперше. А це ж у Tik Tok з’явилось відео, де користувачі заскочили його дружину на фестивалі Atlas. Даша Чередниченко йшла у чорному вбранні, але при цьому ховала руками животик. Однак користувачам здалося, що він вже помітно округлий, і вони припускають, що дружина артиста дійсно вагітна.

Дата публікації
Кількість переглядів
46

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie