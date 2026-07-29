ДТП на Чоколівському бульварі в Києві: суд подовжив арешт водію

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Шевченківський райсуд Києва залишив під вартою без права застави Павла Плешивцева, підозрюваного у смертельній ДТП у підземному переході на Чоколівському бульварі, яка сталася 5 червня. Тоді автомобіль Mercedes на швидкості 150 км/год. влетів у перехід, забравши життя чотирьох людей, серед яких був 12-річний хлопчик та двоє поліцейських, ще троє людей травмувалися. Прокурор просив подовжити арешт на 30 діб через ризики переховування та тиску на свідків, тоді як адвокат наполягав на зміні запобіжного заходу. Сам Плешивцев висловив співчуття рідним загиблого хлопчика. Наразі досудове розслідування триває.