ДТП по-новому: як оформити аварію за кілька хвилин у смартфоні та що буде зі страховою

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Більше жодних багатогодинних очікувань патрульних та паперової тяганини на дорозі! В Україні офіційно запустили оформлення ДТП через застосунок "Дія". Як оформити європротокол за лічені хвилини онлайн, у яких випадках це суворо заборонено, як на цифрові протоколи реагуватимуть страхові компанії та що робити, якщо на місці пригоди немає зв'язку? Усі подробиці в ефірі "1+1" в рамках телемарафону "Єдині новини" розкрила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.