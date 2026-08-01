"Думав, що це просто кашель": рак легень та поради онкологів

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Щороку в Україні діагностують близько 13 тисяч нових випадків раку легень, який часто залишається непоміченим на ранніх стадіях. У Всесвітній день боротьби з цією недугою журналістка ТСН Олена Лоскун з'ясовувала, як багаторічна звичка палити ледь не коштувала життя киянину, чому сучасні вейпи та кальяни є не менш токсичними за звичайні цигарки та як пройти безкоштовну низькодозову КТ-діагностику в Інституті раку. Дізнайтеся, які симптоми мають насторожити та як держава планує боротися з поширенням тютюнової залежності серед молоді.