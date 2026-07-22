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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Відео
Кількість переглядів
49

«Душа болить за дітей»: драматичні кадри евакуації з пекла

«Душа болить за дітей»: драматичні кадри евакуації з пекла

«Душа болить за дітей»: драматичні кадри евакуації з пекла

Щодня російські окупанти скидають авіабомби на Краматорськ та прилеглі населені пункти, перетворюючи життя місцевих мешканців на постійну боротьбу за виживання під загрозою ворожих дронів та артилерії. У цьому репортажі ТСН ви побачите героїчну роботу евакуаційних екіпажів поліції «Білий Янгол», які, ризикуючи власним життям, вмовляють родини з дітьми залишити небезпечні зони та вивозять літніх людей просто з-під обстрілів. Кожна така поїздка — це гонка з часом, де ціною зволікання може стати людське життя.

Дата публікації
Кількість переглядів
49

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