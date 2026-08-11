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ТСН у соціальних мережах

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Кількість переглядів
12

Дві величезні вирви просто в дворі лікарні! Але загиблих немає! Диво в Києві

Дві величезні вирви просто в дворі лікарні! Але загиблих немає! Диво в Києві

Дві величезні вирви просто в дворі лікарні! Але загиблих немає! Диво в Києві

Одна людина постраждала внаслідок балістичного удару по столиці. Тривогу у Києві оголосили о пів на першу ночі. За двадцять хвилин, мер Києва, повідомив про виклик медиків у Шевченківський район Києва. Влучання зафіксували на території дитячої лікарні. Там утворилося дві вирви, було пошкоджено скління будівлі та газову трубу. Діти та медики під час атаки перебували в укритті, тому на території лікарні ніхто не постраждав. А витік газу екстренні служби уже ліквідували.

Дата публікації
Кількість переглядів
12

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