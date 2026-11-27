"Дикі НРК": як військові з фронту випробовують бойових роботів у багнюці

Реклама

Круті кручі, глибока багнюка та справжній екшн на межі можливостей техніки! На Львівщині вперше відбулися унікальні змагання «Дикі НРК», де два десятки команд військових – прямісінько з передової – випробовували наземні роботизовані комплекси. Трасу спеціально перетворили на суцільне бездоріжжя: машини застрягали, перекидалися та навіть губили гусениці, проте оператори проходили крос, офроуд і складне тренування з медичної евакуації «пораненого». Як роботи доставляють боєприпаси під шквальним вогнем, перевозять полонених окупантів та зберігають життя наших бійців – дивіться у репортажі кореспондентки ТСН Марічки Кужик.