Дивіться, як бабуся та четверо онуків отетеріли, коли отримали у подарунок власну садибу

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Історія зі щасливим кінцем, на яку чекали роками! Родина Дерунців, яка була змушена тікати від війни з Дебальцевого, нарешті отримала власне житло. Багатодітна сім’я, де бабуся самотужки виховує чотирьох онуків — двох сестричок та двох братиків — роками тулилася у відомчому гуртожитку. Завдяки підтримці військових та небайдужих людей за кілька років для них звели сучасний будинок у Гадячі на Полтавщині. Дивіться у сюжеті Руслана Ярмолюка неймовірні кадри перших кроків дітей у власному домі та момент вручення документів на право власності.