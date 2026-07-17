Дивіться, що наробили! Магазини, аптеки, кафе! Все побито, попалено! Що відбувається на Запоріжжі

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На Запоріжжі вздовж центральних автошляхів та у прибережних містечках цілодобово працюють спецпідрозділи Національної поліції, яких називають «хантерами». Їхнє головне завдання — полювання на ворожі ударні дрони, що загрожують людям та транспорту. Озброєні автоматами та дробовиками, ці екіпажі виходять на чергування без перерв і вихідних. Кореспондент ТСН Олександр Моторний провів зміну разом із мисливцями за дронами та на власні очі побачив, як захищають українське небо з землі.