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ТСН у соціальних мережах

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Кількість переглядів
22

Дивіться, що наробили! Магазини, аптеки, кафе! Все побито, попалено! Що відбувається на Запоріжжі

Дивіться, що наробили! Магазини, аптеки, кафе! Все побито, попалено! Що відбувається на Запоріжжі

Дивіться, що наробили! Магазини, аптеки, кафе! Все побито, попалено! Що відбувається на Запоріжжі

На Запоріжжі вздовж центральних автошляхів та у прибережних містечках цілодобово працюють спецпідрозділи Національної поліції, яких називають «хантерами». Їхнє головне завдання — полювання на ворожі ударні дрони, що загрожують людям та транспорту. Озброєні автоматами та дробовиками, ці екіпажі виходять на чергування без перерв і вихідних. Кореспондент ТСН Олександр Моторний провів зміну разом із мисливцями за дронами та на власні очі побачив, як захищають українське небо з землі.  

Дата публікації
Кількість переглядів
22

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