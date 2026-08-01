"Дивом лишились живі": історії киян, чиї домівки зруйнувала російська балістика

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9 людей загинули, серед яких діти, а понад 30 отримали поранення внаслідок чергової цинічної атаки російських військ на Київ балістичними ракетами. Ворожі удари зафіксовані у п'яти районах столиці, спричинивши масштабні пожежі та руйнування житлових будинків, адміністративних споруд і медичного транспорту. Кореспондент ТСН Олександр Романюк побував на місцях "прильотів", поспілкувався з мешканцями зруйнованих квартир, які дивом вціліли, та зафіксував роботу рятувальників, що всю ніч ліквідовували наслідки терору.