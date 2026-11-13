Ексклюзив! Як захід відбивається від шахедів?! Деталі Наймасованішої атаки!

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Реактивні «Шахеди», дрони з елементами штучного інтелекту та нова тактика ворога: росіяни шукають способи обійти українську протиповітряну оборону, а наші військові — як їх зупинити. Не маючи успіхів на полі бою, окупанти прагнуть залишити українців без світла та тепла. Як підрозділи ППО оперативного командування «Захід» полюють на ворожі безпілотники та чим захищають небо над регіоном — бачила кореспондентка ТСН Анна Махно.