Ексклюзивні подробиці порятунку бійців під вогнем FPV від головного героя вірусного відео

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Командир роти 475-го окремого штурмового полку Code 9.2 Владислав Польський ексклюзивно для ТСН розповів про легендарну рятувальну операцію. Військовий, про вчинок якого днями дізналась уся Україна. Чоловік з величезним ризиком для власного життя витягнув побратимів з-під носа в окупантів. Це сталось на Харківщині: двоє штурмовиків успішно виконали бойове завдання, але на зворотному шляху потрапили під удари дронів. Обидвоє зазнали важких поранень, але заховались в укриття та чекали на порятунок. Безпечних шляхів для евакуації не залишалося, тож за воїнами відправили наземну роботизовану платформу. Загарбники вистежили безпілотний комплекс і завдали прямого удару FPV-дроном. Бійці опинилися повністю знерухомленими на відкритій місцевості під прицілом ворожих дронів. Тоді Владислав сів за кермо цивільного пікапа та сам помчав, аби витягнути побратимів. Під загрозою нового обстрілу офіцер встиг за лічені хвилини закинути поранених до кузова автівки та вивіз їх до медиків.